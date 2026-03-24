Магнитная буря отступает? Чего ждать метеозависимым людям 25 марта

ИКИ РАН: геомагнитная обстановка на Земле стабилизируется 25 марта

Затяжная магнитная буря, продолжавшаяся около недели, завершится 25 марта 2026 года. Об этом написало издание URA.RU.

По прогнозам специалистов, геомагнитная обстановка стабилизируется, а серьезных возмущений в ближайшие дни не ожидается.

Исходя из данных Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Российской академии наук, в течение суток уровень геомагнитной активности останется в пределах нормы. Впервые за последние дни индекс Кр (космический индекс возмущенности. — Прим. ред.) не превысит отметку в четыре балла, а к вечеру снизится до «зеленого» уровня — около двух баллов, что считается безопасным даже для метеозависимых людей.

Эксперты отметили, что вероятность возникновения новой магнитной бури оценивается примерно в 26%, тогда как шанс слабых колебаний магнитосферы составляет около 35%. При этом серьезных вспышек на Солнце зафиксировано не было, что указывает на общее снижение солнечной активности.

Дополнительные показатели также подтверждают спокойный прогноз. Так, индекс Ap (показатель среднесуточного уровня геомагнитной активности. — Прим. ред.), по оценкам специалистов, сохранится на уровне около 18, а уровень солнечного радиоизлучения останется вблизи значения 128. Эти параметры свидетельствуют об отсутствии предпосылок для усиления геомагнитных возмущений.

По прогнозам ученых, стабильная «космическая погода» сохранится как минимум до конца марта.

Как ранее писал 5-tv.ru, сильная магнитная буря обрушилась на Землю 22 марта. Степень возмущенности магнитного поля планеты находилась на уровне G3, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.