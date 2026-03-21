Пришла с опозданием: На Земле началась магнитная буря уровня G2

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко

На момент публикации она классифицируется как слабая.

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Солнечные вспышки вызвали магнитную бурю на Земле

На Земле началась слабая магнитная буря. Ее вызвали солнечные вспышки, которые произошли 16 марта. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В данный момент буря классифицируется как слабая, ее уровень составляет G1.7. Геомагнитные колебания продлятся около шести дней. Изначально ожидалось, что буря начнется вечером 19 марта, но плазма после вспышки дошла до Земли только сейчас.

Магнитные бури в конце марта

В субботу, 21 марта, геомагнитная активность превысит шесть баллов. С 22 по 24 марта Солнце даст землянам передышку — показатели снизятся до четырех баллов. По прогнозам, в конце месяца буря начнет утихать и постепенно завершится.

Как магнитные бури влияют на людей

Большинство здоровых людей почти не замечают геомагнитных колебаний. Но для тех, кто страдает хроническими заболеваниями или имеет слабый иммунитет, буря может стать настоящим испытанием.

Кардиолог Марина Орлова объясняет: в первую очередь магнитные бури влияют на нервную систему. Появляются головные боли, раздражительность, скачки давления и головокружение. Это связано с изменением электромагнитных полей Земли, что сбивает биоритмы организма.

Сердечно-сосудистая система тоже страдает: во время сильных бурь возрастает риск сердечных приступов и инсультов. Иммунная система ослабевает, делая организм более подверженным инфекциям. Даже при отсутствии явных симптомов многие люди чувствуют ухудшение самочувствия, усталость и дискомфорт во время магнитных бурь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
84.00
-0.84 97.29
0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

