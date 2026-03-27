Всплеск позади: чего ждать метеозависимым людям 27 марта

Геомагнитная активность резко выросла 26 марта.
Спокойная геомагнитная обстановка ожидается 27 марта, уровень возмущений составит около 3 баллов. Об этом написало издание URA.RU.
Исходя из данных Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Российской академии наук, вероятность развития магнитной бури оценивается в 7%, возбужденной магнитосферы — в 25%, спокойного состояния — в 68%.
При этом накануне, 26 марта, был зафиксирован неожиданный всплеск активности: уровень возмущений достиг 4,8 балла по девятибалльной шкале, приблизившись к порогу магнитной бури. Этот показатель соответствует «оранжевому» уровню — возбужденной магнитосфере.
Ранее, 20–21 марта, Землю накрыл мощный геомагнитный шторм уровня G3. Уже к утру 22 марта его активность начала снижаться, и ученые прогнозировали дальнейшую стабилизацию обстановки. Тем не менее, скачок 26 марта показал, что солнечная активность остается нестабильной и может меняться в течение суток.
По прогнозам, до конца марта геомагнитная обстановка будет оставаться в пределах 2–3 баллов, что соответствует спокойному уровню и, как правило, не влияет на самочувствие большинства людей. Однако в начале апреля возможны новые кратковременные всплески. Специалисты отмечают, что точные прогнозы в этот период затруднены из-за высокой изменчивости солнечной активности.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
В периоды геомагнитных возмущений метеозависимые люди могут испытывать головные боли, слабость, скачки артериального давления, а также нарушения сна и повышенную утомляемость. По словам врачей, в такие дни особенно важно соблюдать режим, избегать чрезмерных физических нагрузок и внимательно относиться к самочувствию.
Кардиологи рекомендуют не пропускать прием назначенных лекарств, снизить уровень стресса и по возможности проводить больше времени на свежем воздухе. Спокойные прогулки и умеренная активность могут помочь легче перенести влияние геомагнитных колебаний.
Атмосферное давление
По данным Гидрометцентра России, атмосферное давление 27 марта в крупных городах также останется в пределах нормы. В Москве днем оно составит около 750 мм ртутного столба, ночью — 748 мм. В Санкт-Петербурге показатели будут выше — до 759 мм днем и 762 мм ночью, что также соответствует климатическим значениям для региона.
Таким образом, после кратковременного всплеска 26 марта геомагнитная обстановка постепенно возвращается к стабильному состоянию, однако специалисты рекомендуют следить за обновлениями прогнозов, особенно на фоне возможных изменений в начале апреля.
- 26 мар
- После сильной бури — новый удар? Что произойдет с магнитным полем Земли 26 марта
- 24 мар
- Магнитная буря отступает? Чего ждать метеозависимым людям 25 марта
- 23 мар
- Солнце готовит новый удар: геомагнитный прогноз на 23 марта
- 22 мар
- На Землю снова обрушилась сильная магнитная буря
- 21 мар
- Красочный шторм: северное сияние заметили в нескольких регионах России
- 21 мар
- Пришла с опозданием: На Земле началась магнитная буря уровня G2
- 20 мар
- «Красный» уровень опасности: мощная магнитная буря накроет Землю 20 марта
- 19 мар
- Всем приготовиться: Земля ощутит геомагнитный удар 19 марта
- 18 мар
- Накроет ударной волной: на Землю надвигается мощнейшая магнитная буря
- 17 мар
- На Солнце произошла мощная вспышка: плазменное облако может достичь Земли 18 марта
