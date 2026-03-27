Всплеск позади: чего ждать метеозависимым людям 27 марта

Анастасия Федорова
Геомагнитная активность резко выросла 26 марта.

Магнитные бури

Спокойная геомагнитная обстановка ожидается 27 марта, уровень возмущений составит около 3 баллов. Об этом написало издание URA.RU.

Исходя из данных Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Российской академии наук, вероятность развития магнитной бури оценивается в 7%, возбужденной магнитосферы — в 25%, спокойного состояния — в 68%.

При этом накануне, 26 марта, был зафиксирован неожиданный всплеск активности: уровень возмущений достиг 4,8 балла по девятибалльной шкале, приблизившись к порогу магнитной бури. Этот показатель соответствует «оранжевому» уровню — возбужденной магнитосфере.

Ранее, 20–21 марта, Землю накрыл мощный геомагнитный шторм уровня G3. Уже к утру 22 марта его активность начала снижаться, и ученые прогнозировали дальнейшую стабилизацию обстановки. Тем не менее, скачок 26 марта показал, что солнечная активность остается нестабильной и может меняться в течение суток.

По прогнозам, до конца марта геомагнитная обстановка будет оставаться в пределах 2–3 баллов, что соответствует спокойному уровню и, как правило, не влияет на самочувствие большинства людей. Однако в начале апреля возможны новые кратковременные всплески. Специалисты отмечают, что точные прогнозы в этот период затруднены из-за высокой изменчивости солнечной активности.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

В периоды геомагнитных возмущений метеозависимые люди могут испытывать головные боли, слабость, скачки артериального давления, а также нарушения сна и повышенную утомляемость. По словам врачей, в такие дни особенно важно соблюдать режим, избегать чрезмерных физических нагрузок и внимательно относиться к самочувствию.

Кардиологи рекомендуют не пропускать прием назначенных лекарств, снизить уровень стресса и по возможности проводить больше времени на свежем воздухе. Спокойные прогулки и умеренная активность могут помочь легче перенести влияние геомагнитных колебаний.

Атмосферное давление

По данным Гидрометцентра России, атмосферное давление 27 марта в крупных городах также останется в пределах нормы. В Москве днем оно составит около 750 мм ртутного столба, ночью — 748 мм. В Санкт-Петербурге показатели будут выше — до 759 мм днем и 762 мм ночью, что также соответствует климатическим значениям для региона.

Таким образом, после кратковременного всплеска 26 марта геомагнитная обстановка постепенно возвращается к стабильному состоянию, однако специалисты рекомендуют следить за обновлениями прогнозов, особенно на фоне возможных изменений в начале апреля.

