Доставать санки? Какая погода ждет москвичей на новогоднюю ночь

Синоптик Варакин предсказал Москве небольшой снег в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Москве ожидается морозная погода с небольшим снегом. Об этом 5-tv.ru сообщил советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин.

«Температура воздуха в новогоднюю ночь будет ниже -3 градусов. 31-го мы ждем снежок небольшой по Подмосковью в течение дня, хорошая предновогодняя погода. Единственное — будет дефицит снега, не будет условий для того, чтобы санки достать или на лыжах выйти», — уточнил синоптик.

По его словам, погода в конце декабря будет нестабильной. После похолодания в ночь на 23 декабря до -11…-13 градусов и периода гололедицы, 26 декабря ожидается кратковременное потепление до 0…+2 градусов. Однако уже к ночи температура снова опустится ниже нуля.

К 30 декабря, как прогнозирует эксперт, температурный фон приблизится к климатической норме и составит -5…-10 градусов. При этом в регионах к востоку от Москвы — в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке — проблем со снегом не предвидится, в отличие от столичного региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что москвичей предупредили о скорых морозах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.