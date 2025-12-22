Получится ли у жителей столицы наконец насладиться зимними пейзажами? На этот вопрос ответили в Гидрометцентре.
РИА Новости: во вторник в Москве ожидается похолодание до минус 11 градусов
Новый год приближается, и на Москву надвигается настоящая зимняя погода. Ну, почти. Во вторник ожидается резкое похолодание — столбик термометра опустится на 6-11 градусов ниже нуля. Об этом журналистам РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Во вторник уже и ночью, и днем минус 6-11 градусов. Резкое понижение температуры по сравнению с выходными», — отметил он.
Вильфанд подчеркнул, что на этом процесс на остановится. На следующий день, в среду (24 декабря) произойдет дальнейшее похолодание. По ночам температура воздуха будет достигать 8-13 градусов ниже нуля, а днем дойдет до минус семи.
По словам метеоролога, важный атрибут зимы, то есть крепкий декабрьский морозец, придет в гордом одиночестве. Завершенной картины москвичи пока не получат, так как снегопада не ожидается. Максимум толщина снежного покрова достигнет одного-двух сантиметров в понедельник.
«Это еще не тот снег, который ассоциируется с полноценным зимним снежным покровом», — заключил Вильфанд.
Ранее 5-tv.ru рассказывал жителям российской столицы о погоде в январе. Спойлер — блестящих сугробов и игр в снежки синоптики им не гарантируют и в следующем месяце.
