Рябков заявил об оставшихся серьезных вопросах к США по Украине

Элина Битюцкая
По его мнению, успех переговоров России и Штатов пока не предопределен.

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

У России сохраняются серьезные вопросы к США, касающиеся урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 22 декабря, прокомментировав ход переговоров.

«Это совершенно не означает, что у нас не осталось серьезных вопросов к американской стороне, в том числе в украинском контексте», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа, пересмотрев курс предшественников, проявила политическую волю для запуска предметного диалога и согласилась с одной из первопричин конфликта — экспансией НАТО.

Однако Рябков добавил, что успех диалога не предопределен.

«Нормализация отношений потребует времени, взаимной заинтересованности и готовности Вашингтона к равноправному взаимодействию с учетом коренных интересов России», — заявил замглавы МИД.

В этот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ключевым препятствием на переговорах остается вопрос территориальных уступок, а именно контроль над Донецком.

