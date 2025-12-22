Путин учредил звание «Заслуженный сотрудник войск нацгвардии РФ»

В России учреждено новое почетное звание «Заслуженный сотрудник войск национальной гвардии Российской Федерации». Об этом сообщается в указе президента Владимира Путина, опубликованном 22 декабря на официальном портале правовой информации.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю: 1. Установить почетное звание «Заслуженный сотрудник войск национальной гвардии Российской Федерации», — указано в документе, который вступил в силу со дня его подписания.

Звание будут присваивать сотрудникам Росгвардии за личные заслуги в охране общественного порядка, обеспечении безопасности грузов и в борьбе с терроризмом.

Также награды могут быть удостоены те, кто внес значительный вклад в подготовку квалифицированных кадров или в научно-техническое обеспечение войск.

В январе 2024 года президент подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления».

