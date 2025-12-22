Путин: у РФ и Казахстана по всем направлениям нет ни одного спорного вопроса

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели отдельную двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге.

Беседа состоялась по завершении неформального саммита лидеров стран Содружества Независимых Государств. Для переговоров был выбран один из залов Государственного Эрмитажа.

Президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, отношения между Россией и Казахстаном демонстрируют устойчиво позитивную динамику во всех ключевых областях сотрудничества, а серьёзных затруднений в диалоге фактически не существует.

«Рад с вами встретиться и обсудить с вами вопросы, которые я считаю приоритетными для развития двусторонних связей. В целом, на мой взгляд, ситуация развивается положительно, практически по всем направлениям и у нас нет ни одного вопроса спорного или сложного», — сказал Путин.

В то же время глава государства подчеркнул, что при столь масштабном уровне взаимодействия рабочие вопросы возникают неизбежно, отметив, что «вопросы всегда есть при таком объеме сотрудничества».

До этого 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин в ходе пребывания лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге сопровождал их во время посещения Государственного Эрмитажа, выступив в роли гида. Вместе с президентом России экспозиции музея осмотрели президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Киргизии Садыр Жапаров, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В день встречи Владимир Путин также пообщался с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Они осмотрели панораму Дворцовой площади из окон музея, где была установлена главная новогодняя елка Санкт-Петербурга.

