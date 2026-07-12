Около 300 беспилотников ВСУ пытались атаковать Москву за сутки

Часть уничтожена на дальних подступах, остальные — на подлете к столице.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Около 300 дронов ВСУ пытались атаковать Москву за сутки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.
«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 45 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — уточнил градоначальник.
Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Причем для ударов боевики ВСУ используют не только беспилотники, но и ракеты.
Меж тем, за ночь силы ПВО России за ночь сбили 349 украинских БПЛА. Дроны сбили над территориями Московского региона, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Белгородской, Ростовской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Самарской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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