Четыре человека погибли в результате атаки ВСУ на остановку в Энергодаре

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 65 0

Есть пострадавшие.

Удары ВСУ по Энергодару — последние новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Четыре человека погибли, еще четыре человека ранены в результате атаки ВСУ на остановку в Энергодаре. Об этом сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, его цитирует «Страна Росатом».

«У нас самый кровавый день в Энергодаре. Убито четыре человека: две женщины и двое мужчин, четверо раненых, один из которых тяжелый», — отметил Лихачев.

Кроме того, глава «Росатома» уточнил, что с 27 апреля 2026 года в Энергодаре погибли уже 11 гражданских, а количество раненых исчисляется десятками.

В этом ключе, печально, подчерекнул Лихачев, что только российской стороне есть дело до судеб простых жителей Энергодара.

«Международные организации и европейские лидеры в лучшем случае прикрываются ширмой „европолиткоректности“ либо предпочитают просто игнорировать происходящее», — заключил глава госкорпорации.

Лихачев напомнил о недавней встрече с представителями МАГАТЭ, в ходе которой удалось договориться о совершенно другом подходе к информированию мировой общественности о происходящем, и теперь самое время проверить, будет ли эта договоренность «работать».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
76.66
0.73 87.67
1.08
Гороскоп на крючке: какой ты рыбак по знаку зодиака

Последние новости

1:20
КСИР нанес удары по коммерческим судам в Ормузском проливе
0:59
США начали новую серию ударов по Ирану
0:40
Девушка получила перелом позвонка и множество ушибов во время конной прогулки
0:20
Более 60 человек пострадали при пожаре в пабе в Бангкоке
23:59
Реставраторы вернули исторический облик интерьерам Останкинского дворца
23:41
Простой продукт с большим эффектом: можно ли есть творог каждый день

Сейчас читают

Как выбрать сладкие и спелые арбузы: топ-10 проверенных способов
«Никто на тормоз не нажал»: в Москве подростки на велосипедах сбили годовалую девочку
В Подмосковье начался грибной сезон
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео