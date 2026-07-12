Рейсы переносятся: российские авиакомпании корректируют расписание из-за непогоды
Для комфорта пассажиров действуют меры поддержки.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Российские авиакомпании корректируют расписание из-за непогоды
Ряд авиакомпаний России корректируют расписание своих рейсов из-за непогоды. Об этом заявили в «Шереметьево».
«Авиакомпании корректируют расписание полетов по причине неблагоприятных погодных условий и длительного грозового фронта над московским регионом. Это делается в целях обеспечения безопасности полетов», — уточняется в сообщении.
В аэропорту напомнили, что для комфорта пассажиров действует ряд мер поддержки, в том числе доступ к бесплатной холодной и горячей воде, игровые зоны для детей, специальные залы ожидания для маломобильных пассажиров и другие.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие ошибки совершают пассажиры во время ЧП на борту самолета. Авиакомпании и специалисты по безопасности, в частности, предупреждают: в чрезвычайной ситуации желание достать телефон — чтобы заснять происходящее «для истории» — может замедлить эвакуацию и поставить под угрозу десятки жизней.
И это только один из факторов, которые могут привести к трагическим последствиям.
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