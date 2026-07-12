Российская теннисистка Анна Пушкарева стала чемпионкой юниорского Уимблдона

Российская теннисистка Анна Пушкарева стала победительницей юниорского Уимблдонского турнира. Соревнования проходили в Лондоне.

В финале 17-летняя спортсменка уступила первый сет представительнице Китая Синьжань Сунь со счетом 5:7, однако сумела переломить ход встречи и выиграла два следующих сета — 6:3, 6:4. Решающая встреча продолжалась два часа и 24 минуты.

Благодаря этой победе Россия впервые за десять лет завоевала титул в юниорском одиночном разряде Уимблдона. Предыдущий раз представительница России побеждала на этом турнире в 2016 году. Тогда чемпионкой стала Анастасия Потапова, которая в финале оказалась сильнее украинки Даяны Ястремской.

Для Пушкаревой это первый титул на турнирах «Большого шлема». Сейчас россиянка занимает 1015-е место в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации) и 28-ю строчку юниорского рейтинга ITF (Международной федерации тенниса). До триумфа в Лондоне она выиграла один юниорский турнир ITF в одиночном разряде и три — в парном.

Ранее 5-tv.ru писал о победе петербурженки Таисии Стопченко на чемпионате мира по виндсерфингу в классе iQFOiL среди спортсменок младше 19 лет. В финальной части турнира спортсменка показала лучший результат, набрав 18 очков и уверенно опередив соперниц из Великобритании и Франции. Второе место заняла Софи Кларк с 46 очками, третьей стала Тэа Ле Борн Зибетти, набравшая 50 очков. Кроме того, в конце прошлого года россиянка стала серебряным призером крупного юниорского турнира в этом же классе.

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