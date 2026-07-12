Трамп: Ормузский пролив открыт для коммерческих перевозок
Эту информацию подтвердили американские военные.
Фото: Reuters/Stringer
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив остается открытым для коммерческого судоходства. Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу NBC.
Заявление прозвучало на фоне продолжающегося обмена ударами между США и Ираном, что вызывает опасение по поводу безопасности судоходства.
Информацию о важном маршруте также подтвердило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), заявив, что Иран не контролирует Ормузский пролив.
«Ормузский пролив открыт для судов. ВС США находятся на своих позициях и готовы обеспечить свободу судоходства», — говорится в сообщении командования на официальной странице в социальных сетях.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявили о закрытии Ормузского пролива. Ограничения будут действовать до тех пор, пока США не прекратят вмешательство в дела региона.
В КСИР также сообщили об ударах по торговым судам, которые пытались пройти по неодобренному Тегераном маршруту, и предупредили о возможных атаках на американские военные объекты в случае новых актов агрессии со стороны Вашингтона.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 13 июл
- КСИР нанес удары по коммерческим судам в Ормузском проливе
- 12 июл
- Новый виток конфликта: США и Иран оказались на грани большой войны
- 12 июл
- США нанесли новые удары по Ирану
- 12 июл
- Иран закрыл Ормузский пролив
- 11 июл
- «Тотальная оборона»: в Иране заявили о готовности дать отпор агрессии США
- 8 июл
- ВС Ирана пообещали решительный ответ на удары США
- 8 июл
- «Это наказание»: в США заявили, что продолжат атаковать Иран
- 7 июл
- Нефтяной танкер Саудовской Аравии был атакован в Ормузском проливе
- 7 июл
- Axios: Иран возобновил удары по судам в Ормузском проливе
- 1 июл
- В Иране заявили о полном снятии морской блокады со стороны США
Читайте также
94%
Нашли ошибку?