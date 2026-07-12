Трамп: Ормузский пролив открыт для коммерческих перевозок

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 184 0

Эту информацию подтвердили американские военные.

Что сейчас происходит с Ормузским проливом

Фото: Reuters/Stringer

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Тема:
Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив остается открытым для коммерческого судоходства. Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу NBC.

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося обмена ударами между США и Ираном, что вызывает опасение по поводу безопасности судоходства.

Информацию о важном маршруте также подтвердило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), заявив, что Иран не контролирует Ормузский пролив.

«Ормузский пролив открыт для судов. ВС США находятся на своих позициях и готовы обеспечить свободу судоходства», — говорится в сообщении командования на официальной странице в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявили о закрытии Ормузского пролива. Ограничения будут действовать до тех пор, пока США не прекратят вмешательство в дела региона.

В КСИР также сообщили об ударах по торговым судам, которые пытались пройти по неодобренному Тегераном маршруту, и предупредили о возможных атаках на американские военные объекты в случае новых актов агрессии со стороны Вашингтона.

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