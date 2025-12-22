Мандариновая кожура может быть опасна для домашних животных

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 32 0

Цитрусовые отходы по-разному воздействуют на кошек и собак.

Чем опасна мандариновая кожура

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ветеринар Шеляков предупредил об угрозе мандариновой кожуры для питомцев

Мандариновая кожура, которую многие считают безобидным бытовым отходом, может представлять опасность для домашних животных. Об этом в беседе с Газета.ру сообщил ветеринарный врач Михаил Шеляков.

«У кошек запах цитрусовых вызывает ярко выраженное отвращение: эфирные масла действуют для них как резкий, неприятный раздражитель. Именно поэтому на основе цитрусов нередко делают отпугивающие спреи», — рассказал ветврач.

В частности, кожуру кладут рядом с новогодней елкой, чтобы животное держалось от нее подальше. Даже при попадании кожуры в миску кошка, как правило, старается избегать контакта с источником резкого запаха.

У собак реакция иная. Эксперт отметил, что они чаще проявляют интерес к содержимому мусорного ведра и могут попытаться съесть кожуру из любопытства или из-за чувства голода. Основная опасность в этом случае связана с высоким содержанием эфирных масел, а также возможными остатками консервантов, которыми обрабатываются фрукты. Эти вещества способны вызвать раздражение слизистых оболочек, аллергические реакции, кашель и зуд. Владельцы нередко замечают, что после подобной «дегустации» собаки начинают активно чесать морду.

Дополнительный риск представляет и то, что цитрусовая кожура быстро портится и может покрываться плесенью, становясь благоприятной средой для бактерий.

«Если питомец доберется до таких отходов, опасность уже будет связана не столько с эфирными маслами, сколько с риском пищевого отравления или желудочно-кишечного расстройства», — добавил эксперт.

В связи с этим специалист рекомендовал надежно закрывать мусорные ведра и не оставлять мандариновую кожуру в местах, доступных для животных, подчеркнув, что для собак такие отходы могут стать источником серьезных проблем со здоровьем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.31
-1.41 92.86
-1.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:18
Огромная тумба упала на четырехлетнюю россиянку и чуть не убила ее в Испании
23:58
Собянин: Москвичи победили на всероссийской олимпиаде по робототехнике Телеграм
23:44
В РКН сообщили о продолжении нарушений законодательства РФ мессенджером WhatsApp*
23:35
Суд Саранска впервые в России оштрафовал за склонение к аборту
23:08
Мандариновая кожура может быть опасна для домашних животных
23:00
Клюква, торговый центр и неоновый хоррор: о чем третий сезон «Очень странных дел»

Сейчас читают

Средняя Азия заберет часть европейских объемов «Газпрома»
Племянник Екатерины Варнавы признал вину в суде по делу о мошенничестве
Клюква, торговый центр и неоновый хоррор: о чем третий сезон «Очень странных дел»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026