Свердловский Минздрав неудачно пошутил о пенсионерке и сосиске

Море негодования вызвал слишком креативный пост пресс-службы Минздрава Свердловской области о спасении пациентки.

Пенсионерка едва не погибла, когда во время ужина не смогла прожевать сосиску и — проглотила ее целиком.

На официальной странице ведомства эту историю озаглавили так: «Хоррор про несостоявшуюся сосиску-убийцу».

«Вдруг, будто живое существо, сосиска выскользнула из-под контроля челюсти, скользнув глубже, чем следовало бы. Последовал приступ паники, глаза расширились от страха. Пенсионерка осознала, что теперь она сражается не просто с едой — это битва за выживание. Победа над колбасным изделием спасла пенсионерку, но все мы прекрасно знаем, что в дальнем холодильнике, в пачке еще оставались 6 штук ее братьев», — говорилось в ролике.

Пенсионерку в итоге спасли врачи, а вот автора поста одни пользователи соцсетей просят привлечь к ответственности за издевательство над пожилым человеком. Другие же отмечают, что такая подача материала точно запомнится и кто-то благодаря этому будет осторожнее.