Патрушев объяснил сложность ликвидации токсичного полигона «Красный Бор»

Ликвидация токсичного полигона «Красный Бор» в Ленинградской области является одной из самых масштабных и сложных экологических задач в России. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев в интервью «Известиям».

«Это полигон площадью в несколько десятков гектаров, куда с 1960-х годов со всего Советского Союза свозили токсичные промышленные отходы со сложным химическим составом. Вы только вдумайтесь: там их скопилось более полутора миллиона тонн!» — заявил Патрушев.

Для такого объекта требуются уникальные технологии, инфраструктура и специалисты, а столь масштабная ликвидация проводится в стране впервые.

При этом вице-премьер подчеркнул, что работа идет непрерывно, а загрязнение уже локализовано.

«Загрязнение изолировано за счет специальной защитной завесы и не распространяется. Это главное», — заверил Патрушев.

Ранее Дмитрий Патрушев также рассматривал вопросы экологического регулирования, в частности, получение предприятиями комплексных экологических разрешений для контроля над вредным воздействием на окружающую среду.

