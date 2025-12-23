Правительство готовит меры по ужесточению ответственности для игроков рынка ТКО

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 45 0

Вопрос стихийных и незаконных свалок всегда был и будет чувствительным, потому что касается абсолютно всех.

Готовятся меры по ужесточению ответственности для ТКО

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Патрушев: готовятся меры по ужесточению ответственности для ТКО

В России готовятся новые меры по повышению ответственности для игроков рынка твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев в интервью «Известиям».

«Вместе с Госдумой и Советом Федерации работаем в плоскости совершенствования законодательной базы. Ведь, с одной стороны, надо повышать ответственность игроков рынка, с другой — создавать базу для более качественной работы всех сторон этого процесса», — пояснил Патрушев, комментируя итоги мусорной реформы.

Вице-премьер подчеркнул, что проблема стихийных свалок касается абсолютно всех граждан, а реформа начинается с чистой контейнерной площадки у дома. Для контроля и оперативного реагирования на сбои площадки оснащаются средствами фото- и видеофиксации.

Также Патрушев отметил, что с 2024 года на площадке специального правительственного штаба совместно с главами регионов ведется выработка конкретных решений для устранения системных проблем в сфере обращения с отходами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Дмитрий Патрушев оценил темпы по импортозамещению семян.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.31
-1.41 92.86
-1.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:35
Зодиак и Черный Георгин: за серией громких убийств стоял один человек
15:26
«Это рабочий процесс»: Песков не счел переговоры РФ и США в Майами прорывом
15:14
Патрушев объяснил сложность ликвидации токсичного полигона «Красный Бор»
14:59
Собянин: на ВДНХ отреставрировано более 40 объектов культурного наследия
14:48
Российские киберспортсмены завоевали золото на международных «Играх будущего» в ОАЭ
14:36
Правительство готовит меры по ужесточению ответственности для игроков рынка ТКО

Сейчас читают

Еда тут ни при чем: почему мы набираем вес за новогодние праздники
Суд заочно арестовал Гарри Каспарова* за оправдание терроризма
В Японии медведи растерзали рекордное количество людей в 2025 году
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026