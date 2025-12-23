Врач-диетолог объяснила, почему нельзя опохмеляться 1 января

Диетолог Устинова: опохмеляться 1 января может быть опасно для здоровья

Опохмеляться после новогодних застолий может быть опасно для здоровья. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-диетолог, врач-терапевт Елена Устинова.

Причиной плохого самочувствия после употребления алкоголя является накопление в организме ацетальдегида — токсичного продукта его распада. Это вещество провоцирует головную боль, тошноту и слабость. По словам Устиновой, новая доза спиртного не устраняет причину похмелья, а только временно маскирует симптомы, вызывая при этом сильную интоксикацию.

Диетолог также отметила, что в состоянии похмелья печень работает в режиме перегрузки, пытаясь вывести продукты распада алкоголя. Новая доза алкоголя тормозит этот процесс и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что может привести к аритмии и резким скачкам давления.

Устинова советует после праздничных застолий пить больше воды, отдыхать и дать организму время на восстановление.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как избежать переедания в новогодние праздники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.