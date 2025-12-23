Врач-диетолог объяснила, почему нельзя опохмеляться 1 января

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 39 0

Причиной плохого самочувствия после употребления алкоголя является накопление в организме ацетальдегида.

Почему нельзя опохмеляться 1 января

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Диетолог Устинова: опохмеляться 1 января может быть опасно для здоровья

Опохмеляться после новогодних застолий может быть опасно для здоровья. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-диетолог, врач-терапевт Елена Устинова.

Причиной плохого самочувствия после употребления алкоголя является накопление в организме ацетальдегида — токсичного продукта его распада. Это вещество провоцирует головную боль, тошноту и слабость. По словам Устиновой, новая доза спиртного не устраняет причину похмелья, а только временно маскирует симптомы, вызывая при этом сильную интоксикацию.

Диетолог также отметила, что в состоянии похмелья печень работает в режиме перегрузки, пытаясь вывести продукты распада алкоголя. Новая доза алкоголя тормозит этот процесс и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что может привести к аритмии и резким скачкам давления.

Устинова советует после праздничных застолий пить больше воды, отдыхать и дать организму время на восстановление.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как избежать переедания в новогодние праздники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.72 92.81
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:28
В сейфе Эпштейна обнаружили наличные рубли
23:22
«Вообще исключено»: какой диеты придерживается Олег Меньшиков
23:19
Один человек погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
23:11
«Главное, чтобы живая»: какие женщины нравятся Шаляпину в постели
23:00
Это что, Саша из «Универа»? О чем был четвертый сезон «Очень странных дел»
22:44
Найдены обломки пропавшего самолета, в котором летел начальник генштаба Ливии

Сейчас читают

«Сейчас меня стошнит»: Аврора Киба описала первый поцелуй с Григорием Лепсом
Камера поцелуев Coldplay: что произошло с самой обсуждаемой парой этого лета
Зодиак и Черный Георгин: за серией громких убийств стоял один человек
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026