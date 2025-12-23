Врач-диетолог объяснила, почему нельзя опохмеляться 1 января

Причиной плохого самочувствия после употребления алкоголя является накопление в организме ацетальдегида.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Диетолог Устинова: опохмеляться 1 января может быть опасно для здоровья
Опохмеляться после новогодних застолий может быть опасно для здоровья. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-диетолог, врач-терапевт Елена Устинова.
Причиной плохого самочувствия после употребления алкоголя является накопление в организме ацетальдегида — токсичного продукта его распада. Это вещество провоцирует головную боль, тошноту и слабость. По словам Устиновой, новая доза спиртного не устраняет причину похмелья, а только временно маскирует симптомы, вызывая при этом сильную интоксикацию.
Диетолог также отметила, что в состоянии похмелья печень работает в режиме перегрузки, пытаясь вывести продукты распада алкоголя. Новая доза алкоголя тормозит этот процесс и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что может привести к аритмии и резким скачкам давления.
Устинова советует после праздничных застолий пить больше воды, отдыхать и дать организму время на восстановление.
