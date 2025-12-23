«Сейчас меня стошнит»: Аврора Киба описала первый поцелуй с Григорием Лепсом

Избранница артиста смутилась, когда ее спросили о таком личном моменте.

Что сказала Киба о первом поцелуе с Лепсом

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Аврора Киба рассказала, каким был ее первый поцелуй с Лепсом

Невесту народного артиста РФ Григория Лепса, Аврору Кибу, едва не стошнило, когда она вспоминала первый поцелуй с избранником. О поцелуе 19-летняя возлюбленная певца рассказала в интервью блогеру Мариам Тилляевой.

Когда внучка экс-президента Узбекистана попросила Аврору описать первый поцелуй с артистом, та долго сопротивлялась. Тогда Тилляева начала предлагать ответы сама.

«Сочным? Вкусным?» — спросила Мариам.

«Ну пусть сочным будет. Боже, Маша, сейчас меня стошнит <…> Ну я не знаю каким. Лепсовидным», — ответила Киба.

Григорий Лепс и Аврора Киба начали встречаться в 2024 году, когда певец представил свою юную спутницу публике на премии «МУЗ-ТВ». Сразу после этого Лепс сделал Авроре предложение руки и сердца, а сама Киба называла его самым умным и интересным мужчиной, которого встречала.

Их отношения вызвали широкий общественный резонанс: часть СМИ и общественности считала роман пиар-ходом или выгодным для обеих сторон партнерством, другие отмечали взаимную поддержку и симпатию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лепс перенес свадьбу с Кибой из-за бывшей жены.

