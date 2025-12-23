Сквозь огонь и воду: Ника Здорик рассказала о ценности преодолений в любви

Актриса Здорик: Тяжелый путь к любви ценится гораздо больше

Любовь, достигнутая через преодоление препятствий, ценится гораздо больше и дает шанс на долгую совместную жизнь. Таким мнением поделилась актриса Ника Здорик во время беседы с 5-tv.ru на концерте, приуроченном к выходу сериала «Ландыши. Вторая весна» в Национальном центре «Россия».

По ее мнению, сложности позволяют партнерам осознать ценность чувств и укрепляют отношения, делая их более стойкими и продолжительными.

Здорик также отметила, что испытания не только проверяют чувства, но и помогают людям понять свои критерии в отношениях.

«Верность, преданность, доброта и честность», — ответила актриса на вопрос о своих критериях в любви.

