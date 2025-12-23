В WhatsApp* заявили о готовности бороться за аудиторию в России

Евгения Алешина
Евгения Алешина

В пресс-службе РКН напомнили о нарушениях российского законодательства со стороны мессенджера.

В WhatsApp заявили о готовности бороться за аудиторию в РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Мессенджер WhatsApp* заявил о готовонсти бороться за российскую аудиторию. Об этом сообщил представитель платформы в беседе с агентством Reuters.

«WhatsApp глубоко укоренился в каждом сообществе. <…> Мы полны решимости бороться за наших пользователей (в России — Прим. ред.)», — сказал он.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора (РКН) сообщили, что WhatsApp все еще продолжает нарушать законы РФ. Если нарушения не прекратятся, то ограничения будут продлены, сказали в ведомстве. Если же требования так и не будут выполнены, платформу полностью заблокируют.

Как отметил глава комитета Государственной думы (ГД) по информационной политике Сергей Боярский, ограничения работы иностранных мессенджеров в России привели к снижению мошенничества. Как отметил Боярский, все меры, принятые в отношении WhatsApp и Telegram, показали себя правильными и своевременными.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роскомнадзор начал ограничивать работу FaceTime. Пользователи жаловались на сбои в работе приложения еще в начале сентября 2025 года. В РКН пояснили, что, по данным правоохранительных органов, FaceTime применялся для организации и координации террористических действий, вербовки участников, а также для совершения мошенничества и других преступлений против граждан.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — признанна в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

