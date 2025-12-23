«Падает передо мной»: на концерте Прохора Шаляпина умер человек

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 696 0

Произошедшее стало для всех шоком.

На концерте певца Прохора Шаляпина умер человек

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

На концерте Прохора Шаляпина умер человек

На концерте певца Прохора Шаляпина умер человек. Об этом сам артист рассказал в шоу рэпера Басты.

Это произошло на мероприятии, где выступал певец. Мужчина преклонного возраста подпевал песням Шаляпина, танцевал и весело проводил время. Потом он неожиданно упал прямо перед артистом.

«Дети, мы, все танцуют, веселятся — идиллия невероятная. И человек танцует-танцует и какой-то момент просто падает передо мной. И умирает», — вспоминает артист.

После случившегося Шаляпин был в полном шоке, как и все. Он не спал всю ночь и думал о смерти. Больше всего артисту не давало покоя то, как мог так просто и быстро умереть человек, который еще минуту назад радовался жизни. С другой стороны, смерть его была безболезненной: он ушел резко, без страданий, отметил Шаляпин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шаляпин объяснил спорные слова о женщинах шестилетней давности. Шоумен участвовал в дебатах на тему феминизма, где занял традиционную патриархальную позицию.

