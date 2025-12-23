«Начала заниматься собой»: как развод повлиял на жизнь и творчество Алсу

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 28 0

Певица призналась, что после расставания с супругом стала иначе относиться к себе и своим приоритетам.

Как развод повлиял на певицу Алсу

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Певица Алсу: После развода я начала больше уделять времени своим интересам

Развод заметно отразился на жизни и внутреннем состоянии заслуженной артистки РФ Алсу. Об этом певица заявила в новом интервью на YouTube-канале.

По словам артистки, этот период стал для нее временем переосмысления и концентрации на собственных интересах. Алсу отметила, что начала уделять больше внимания себе, своему внутреннему состоянию, творчеству и зрителям. Такой фокус, по ее словам, оказался для нее позитивным и дал ощущение свободы и гармонии.

«Я просто начала заниматься собой, я начала уделять максимально времени себе, своим интересам», — рассказала певица.

Она подчеркнула, что «сегодня чувствует себя абсолютно счастливым человеком» и живет так, как считает нужным. По ее словам, эти изменения нашли отражение и в ее творческой работе.

Ранее сообщалось, что Алсу и бизнесмен Ян Абрамов официально развелись в августе 2024 года после 18 лет брака. В семье родились двое дочерей и сын. В апреле 2025 года бывшие супруги заключили мировое соглашение.

До этого адвокат Абрамова Александр Добровинский заявлял, что супруги делили имущество общей стоимостью более 10 миллиардов рублей, включая недвижимость, автомобили и доли в компаниях.

