В сейфе Эпштейна обнаружили наличные рубли

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 42 0

Среди изъятых валют фигурировали также евро, фунты и швейцарские франки.

Что обнаружили в сейфе Эпштейна

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Власти США обнаружили наличные российские рубли среди денег, изъятых из сейфа финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации. Об этом свидетельствуют опубликованные материалы дела, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.

Согласно представленным данным, в сейфе находились три купюры номиналом 10 рублей и две купюры по 100 рублей — всего 230 рублей. Помимо этого, среди изъятых наличных были обнаружены шесть купюр по 100 евро, 640 шведских крон, 10 швейцарских франков и 480 фунтов стерлингов.

Ранее Министерство юстиции США обнародовало более 11 тысяч новых файлов по делу Эпштейна. В публикацию вошли свыше 10 тысяч PDF-документов, сотни видеоматериалов, таблицы и аудиозаписи общим объемом более 10 ГБ.

5-tv.ru также сообщал, что с открытой страницы ведомства, где были размещены документы по этому делу, пропали как минимум 16 файлов. Отмечалось, что материалы стали недоступны менее чем через сутки после их публикации.

При этом представители американских властей не дали никаких официальных разъяснений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.72 92.81
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:52
Названа предварительная причина крушения самолета в Турции
0:40
Небензя: Россия решительно осуждает захват США танкеров у берегов Венесуэлы
23:52
Глава Генштаба Ливии аль-Хаддад погиб при крушении самолета в Турции
23:39
Признаки «кортизолового» лица: когда пора начинать бить тревогу из-за отеков
23:28
В сейфе Эпштейна обнаружили наличные рубли
23:22
«Вообще исключено»: какой диеты придерживается Олег Меньшиков

Сейчас читают

Взрыв в небе: в Турции пропал и перестал выходить на связь борт с начальником Генштаба Ливии
«Сейчас меня стошнит»: Аврора Киба описала первый поцелуй с Григорием Лепсом
Камера поцелуев Coldplay: что произошло с самой обсуждаемой парой этого лета
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026