В сейфе Эпштейна обнаружили наличные рубли

Власти США обнаружили наличные российские рубли среди денег, изъятых из сейфа финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации. Об этом свидетельствуют опубликованные материалы дела, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.

Согласно представленным данным, в сейфе находились три купюры номиналом 10 рублей и две купюры по 100 рублей — всего 230 рублей. Помимо этого, среди изъятых наличных были обнаружены шесть купюр по 100 евро, 640 шведских крон, 10 швейцарских франков и 480 фунтов стерлингов.

Ранее Министерство юстиции США обнародовало более 11 тысяч новых файлов по делу Эпштейна. В публикацию вошли свыше 10 тысяч PDF-документов, сотни видеоматериалов, таблицы и аудиозаписи общим объемом более 10 ГБ.

5-tv.ru также сообщал, что с открытой страницы ведомства, где были размещены документы по этому делу, пропали как минимум 16 файлов. Отмечалось, что материалы стали недоступны менее чем через сутки после их публикации.

При этом представители американских властей не дали никаких официальных разъяснений.

