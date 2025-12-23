Участники премии «Служение» приступили к оценке инициатив друг друга

Соискатели III Всероссийской муниципальной премии «Служение», заявки которых прошли первичный отбор, перешли к обязательному этапу перекрестной экспертизы. Участники получили доступ в личных кабинетах к оценке управленческих решений, инициатив и проектов коллег из других регионов России и номинаций.

«Перекрестная экспертиза позволяет каждому участнику ознакомиться с проектами и решениями, реализованными коллегами из других субъектов страны. Это предоставляет возможность взять на вооружение успешные практики и адаптировать их к условиям своего муниципалитета. Но главное — такая экспертиза значительно повышает объективность оценки проектов и инициатив, поскольку в качестве жюри выступают не только эксперты, но и сами представители муниципалитетов, работающие непосредственно на местах и хорошо знающие специфику проблем и потребностей жителей. Это создает дополнительные гарантии справедливости процесса отбора лучших проектов Премии» , — отметила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Перекрестная экспертиза является необходимым условием для дальнейшего участия в конкурсе и продлится до 18 января. По ее итогам проекты, получившие положительную оценку, будут допущены к следующему этапу — голосованию Экспертного совета премии.

Весной на портале «Госуслуги» после определения ТОП проектов планируется запуск Народного голосования за лучшие инициативы. Церемония награждения лауреатов состоится в апреле 2026 года в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ». Всего на соискание премии подано 61 тысяча 460 заявок по десяти номинациям, при этом до 18 января продолжается прием проектов по дополнительной номинации «Единство народов — сила страны».

Всероссийская муниципальная премия «Служение» учреждена по поручению президента России Владимира Путина и вручается представителям муниципального сообщества за вклад в развитие территорий и повышение качества жизни граждан.

