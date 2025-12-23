Участники премии «Служение» приступили к оценке инициатив друг друга

Проекты, успешно прошедшие перекрестную экспертизу, будут допущены к следующему этапу — голосованию Экспертного совета Премии.
Фото: ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Соискатели III Всероссийской муниципальной премии «Служение», заявки которых прошли первичный отбор, перешли к обязательному этапу перекрестной экспертизы. Участники получили доступ в личных кабинетах к оценке управленческих решений, инициатив и проектов коллег из других регионов России и номинаций.
Перекрестная экспертиза является необходимым условием для дальнейшего участия в конкурсе и продлится до 18 января. По ее итогам проекты, получившие положительную оценку, будут допущены к следующему этапу — голосованию Экспертного совета премии.
Весной на портале «Госуслуги» после определения ТОП проектов планируется запуск Народного голосования за лучшие инициативы. Церемония награждения лауреатов состоится в апреле 2026 года в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ». Всего на соискание премии подано 61 тысяча 460 заявок по десяти номинациям, при этом до 18 января продолжается прием проектов по дополнительной номинации «Единство народов — сила страны».
Всероссийская муниципальная премия «Служение» учреждена по поручению президента России Владимира Путина и вручается представителям муниципального сообщества за вклад в развитие территорий и повышение качества жизни граждан.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?