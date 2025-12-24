«Приставы вступят в работу»: адвокат Лурье о выселении Долиной из квартиры

Адвокат Лурье может привлечь приставов для выселения Долиной из квартиры

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко назвала возможным привлечение судебных приставов для выселения народной артистки России Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Об этом сообщил aif.ru

Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей — Полиной Лурье, отменив решения нижестоящих инстанций. Мосгорсуд 25 декабря рассмотрит иск о выселении артистки.

По словам адвоката, решение суда вступит в силу сразу, однако могут возникнуть инциденты, из-за которых вынесенное постановление придется отложить. Свириденко и Лурье надеются на завершение всей ситуации вокруг спорной квартиры в этом году.

При этом, как отметила адвокат, по закону после судебного вердикта Лурье имеет полное право сразу въехать в свою квартиру. Свириденко подчеркнула, что, в случае, если певица не будет освобождать апартаменты, она обратиться за помощью к судебным приставам.

