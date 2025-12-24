«Приставы вступят в работу»: адвокат Лурье о выселении Долиной из квартиры

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 17 0

Верховный суд РФ признал право собственности на спорную недвижимость за покупательницей.

Что известно о выселении Долиной из квартиры Лурье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Адвокат Лурье может привлечь приставов для выселения Долиной из квартиры

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко назвала возможным привлечение судебных приставов для выселения народной артистки России Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Об этом сообщил aif.ru

Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей — Полиной Лурье, отменив решения нижестоящих инстанций. Мосгорсуд 25 декабря рассмотрит иск о выселении артистки.

По словам адвоката, решение суда вступит в силу сразу, однако могут возникнуть инциденты, из-за которых вынесенное постановление придется отложить. Свириденко и Лурье надеются на завершение всей ситуации вокруг спорной квартиры в этом году.

При этом, как отметила адвокат, по закону после судебного вердикта Лурье имеет полное право сразу въехать в свою квартиру. Свириденко подчеркнула, что, в случае, если певица не будет освобождать апартаменты, она обратиться за помощью к судебным приставам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прошло заседание в Верховном суде РФ по делу Ларисы Долиной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.72 92.81
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:26
«Можете их не найти»: откуда на елке появляются клещи и как от них избавиться
5:09
«Приставы вступят в работу»: адвокат Лурье о выселении Долиной из квартиры
4:57
Таиланд сохранит безвизовый режим для россиян
4:44
Российская армия готовится к решающей наступательной операции в Димитрове
4:22
Российские силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
4:15
Манипулоникс: в России нашли новый вид динозавра с уникальными когтями

Сейчас читают

«Я еще в порядке»: Ярмольник пошутил, что его «золотому ключику» уже много лет
Дорога оцеплена, «скорые», осколки, полиция: хлопок прогремел на юге Москвы
Это что, Саша из «Универа»? О чем был четвертый сезон «Очень странных дел»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026