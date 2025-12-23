Глава Генштаба Ливии аль-Хаддад погиб при крушении самолета в Турции

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 43 0

Связь с бизнес-джетом была потеряна вечером после сообщения о вынужденной посадке.

Фото: Reuters/Defence Ministry

Начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад и сопровождающие его члены делегации погибли при крушении самолета в Турции. Об этом сообщило Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии.

«Мы получили известие о гибели начальника генштаба армии Ливии Мухаммеда аль-Хаддада и его сопровождающих», — говорится в заявлении премьера Абдельхамида Дбейбы.

Связь с самолетом была потеряна вечером после того как борт подал сообщение о вынужденной посадке. Согласно информации турецкого телеканала NTV, бизнес-джет Falcon 50 вылетел из аэропорта в 20:10 по местному времени (совпадает с московским). Спустя примерно 40 минут от пилотов поступил сигнал - это было в районе Хаймана. После этого связь с воздушным судном была потеряна.

По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, на борту джета, помимо генерала, находилось его окружение в составе четырех человек.

Во вторник аль-Хаддад встречался в Анкаре с главой Министерства обороны Турции Яшаром Гюлером. В связи с инцидентом воздушное пространство Анкары временно закрыто для полетов.

