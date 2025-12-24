«Даже имя есть»: жена Рузиля Маникаева рассказала о пополнении семьи
Сейчас пара воспитывает сына Рэмиля.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Актриса Азиза Минекаева хочет быть многодетной мамой с тремя детьми
Актеры Рузиль и Азиза Минекаевы мечтают о пополнении семьи. Сейчас у них есть сын Рэмиль, однако пара хочет еще и дочку. Об этом актриса рассказала в интервью 5-tv.ru на премьере фильма «Буратино».
Азиза назвала своего супруга самым лучшим папой, который всегда помогает. По ее мнению, ответственность за семью, включая быт и воспитание детей, лежит на обоих супругах.
На вопрос корреспондента о пополнении семьи, Минекаева ответила, что еще с прошлого года они с Рузилем мечтают о дочке и даже подобрали имя будущей малышке. Однако актриса его не рассекретила. Азиза добавила, что очень хочет стать многодетной мамой с тремя детьми.
«Дочку хотим еще. У нас уже даже имя есть. Хотели, на самом деле, в прошлом году. Но сейчас у меня есть такая мечта — после декрета снова вернуться в профессию, немножечко поработать, а потом как получится <…>. В идеале иметь три ребенка. Я всегда хотела три мальчика, но сейчас мне кажется, классно, когда и девочка есть. Для мамы, мне кажется, девочка очень важна», — поделилась она.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, молодой актер Рузиль Минекаев сыграет Арлекина в новой версии «Буратино». Режиссером проекта выступил Игорь Волошин, а сценаристом — Андрей Золотарев.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX
Читайте также
93%
Нашли ошибку?