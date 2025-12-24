«Даже имя есть»: жена Рузиля Маникаева рассказала о пополнении семьи

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 54 0

Сейчас пара воспитывает сына Рэмиля.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Азиза Минекаева хочет быть многодетной мамой с тремя детьми

Актеры Рузиль и Азиза Минекаевы мечтают о пополнении семьи. Сейчас у них есть сын Рэмиль, однако пара хочет еще и дочку. Об этом актриса рассказала в интервью 5-tv.ru на премьере фильма «Буратино».

Азиза назвала своего супруга самым лучшим папой, который всегда помогает. По ее мнению, ответственность за семью, включая быт и воспитание детей, лежит на обоих супругах.

На вопрос корреспондента о пополнении семьи, Минекаева ответила, что еще с прошлого года они с Рузилем мечтают о дочке и даже подобрали имя будущей малышке. Однако актриса его не рассекретила. Азиза добавила, что очень хочет стать многодетной мамой с тремя детьми.

«Дочку хотим еще. У нас уже даже имя есть. Хотели, на самом деле, в прошлом году. Но сейчас у меня есть такая мечта — после декрета снова вернуться в профессию, немножечко поработать, а потом как получится <…>. В идеале иметь три ребенка. Я всегда хотела три мальчика, но сейчас мне кажется, классно, когда и девочка есть. Для мамы, мне кажется, девочка очень важна», — поделилась она.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, молодой актер Рузиль Минекаев сыграет Арлекина в новой версии «Буратино». Режиссером проекта выступил Игорь Волошин, а сценаристом — Андрей Золотарев.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.72 92.81
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:42
«Я еще в порядке»: Ярмольник пошутил, что его «золотому ключику» уже много лет
3:34
«Не называй меня дурой»: Алсу рассказала, с чего начинаются отношения
3:11
Сотрудники ДПС пострадали: уголовное дело возбудили после инцидента на юге Москвы
2:43
«Личные качества на экране»: Александр Петров признался в желании хулиганить
2:30
«Даже имя есть»: жена Рузиля Маникаева рассказала о пополнении семьи
2:14
Дорога оцеплена, «скорые», осколки, полиция: хлопок прогремел на юге Москвы

Сейчас читают

Дорога оцеплена, «скорые», осколки, полиция: хлопок прогремел на юге Москвы
Взрыв в небе: в Турции пропал и перестал выходить на связь борт с начальником Генштаба Ливии
Это что, Саша из «Универа»? О чем был четвертый сезон «Очень странных дел»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026