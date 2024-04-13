«Современное прочтение»: Рузиль Минекаев сыграет в новой экранизации «Буратино»
Актер Рузиль Минекаев исполнит роль Арлекина в новом «Буратино»
Фото: Белкин Алексей / ТАСС
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Режиссером проекта станет Игорь Волошин, а сценаристом — Андрей Золотарев.
Молодой актер Рузиль Минекаев сыграет Арлекина в новой версии «Буратино». Об этом рассказал продюсер Михаил Врубель, пишет «БИЗНЕС Online».
Режиссером проекта станет Игорь Волошин, а сценаристом — Андрей Золотарев. Врубель отметил, что у команды «замечательная четверка артистов театра Карабаса-Барабаса».
Помимо Минекаева, в фильме также снимутся Степан Белозеров, Марк Эйдельштейн и Анастасия Талызина. От начала до конца киноленты главные герои будут в легком гриме — так создателям удастся «не выйти» из жанра сказки.
«Мы подчеркиваем в подобном реализм истории и некое новое, очень оригинальное и современное прочтение», — делится режиссер.
Однако Волошин отметил, что в новой версии истории первостепенные персонажи не будут куклами. Роль самого Буратино в одноименном фильме исполнит актриса Вита Корниенко.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Домогаров ответил на слухи о завершении карьеры.
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