Мощный взрыв произошел на одной из трасс в Италии
Движение на участке трассы перекрыто.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мощный взрыв произошел на одной из трасс в Италии. На автомагистрали Милан – Неаполь столкнулись два большегруза. Один из них перевозил сжиженный газ. Через несколько секунда после удара в воздух поднялся огромный огненный шар. Пламя было видно на большом расстоянии.
Сразу несколько машин загорелись. По предварительной информации, водители грузовиков успели покинуть кабины в последний момент. Движение на участке трассы перекрыто.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
93%
Нашли ошибку?