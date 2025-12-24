«Побеждает сильнейший»: Валерия и Иосиф Пригожин назвали двигатели успеха

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 47 0

Пара привела в пример короля поп-эстрады Филиппа Киркорова.

Фото, видео: © РИА Новости/ Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Валерия и Иосиф Пригожин назвали силу воли и терпение двигателями успеха

В жизни выживает и побеждает сильнейший. Для этого необходимо иметь четкую цель, силу духа, силу воли и терпение. Таким мнением поделились в интервью 5-tv.ru заслуженная артистка России Валерия и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин на премьере шоу «Суперпозиция» — диалог поколений о формуле успеха.

По словам исполнительницы хита «Маленький самолет», в жизни часто случаются ситуации, когда, казалось бы, человек с совершенно уникальным талантом не добивается успеха. И это естественно. Валерия привела в пример итальянского певца Робертино Лорети.

«Робертино Лорети тоже не стал великим оперным певцом. Мы знаем его как удивительно совершенно исполнителя, но именно когда он был маленьким мальчиком до ломки голоса. Такое бывает», — отметила певица.

Пригожин добавил, что в мире огромное количество успешных людей, которым помогли стойкость, терпение, труд и сила духа.

«Знаете, в жизни выживает и побеждает сильнейший. Поэтому нужно точно понимать, что слабые всегда проигрывают. Посмотрите, сколько в мире успешных людей. Сила духа побеждает, сила воли побеждает, терпение побеждает. Никто вам ничего как подарок под елочку не принесет», — поделился продюсер.

По мнению селебрити, есть артисты, которые не способны самостоятельно себя продвигать и занимать сразу несколько позиций. Они привели в пример короля поп-эстрады как человека, который не только выступает, но и продюсирует свои проекты и занимается рекламой. Тем не менее, чаще всего побеждает работа в команде.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в семье народной артистки России, певицы Валерии и продюсера Иосифа Пригожина принято отмечать 1 января как светлый семейный праздник.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.72 92.81
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:39
Медведь утащил ребенка из класса во время уроков
8:24
За ночь силы ПВО России сбили 172 украинских беспилотника
8:10
«Под ногами путался»: кому мешает Шаляпин и за что его критикуют в шоу-бизнесе
8:00
«Побеждает сильнейший»: Валерия и Иосиф Пригожин назвали двигатели успеха
7:46
Роскачество обнаружило кишечную палочку в икре пяти торговых марок
7:28
Винни-Пух отмечает 100-летний юбилей

Сейчас читают

«Я еще в порядке»: Ярмольник пошутил, что его «золотому ключику» уже много лет
«Где эта дверца?» — Звезды на красной дорожке фильма «Буратино»
Это что, Саша из «Универа»? О чем был четвертый сезон «Очень странных дел»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026