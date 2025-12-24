«Побеждает сильнейший»: Валерия и Иосиф Пригожин назвали двигатели успеха

Валерия и Иосиф Пригожин назвали силу воли и терпение двигателями успеха

В жизни выживает и побеждает сильнейший. Для этого необходимо иметь четкую цель, силу духа, силу воли и терпение. Таким мнением поделились в интервью 5-tv.ru заслуженная артистка России Валерия и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин на премьере шоу «Суперпозиция» — диалог поколений о формуле успеха.

По словам исполнительницы хита «Маленький самолет», в жизни часто случаются ситуации, когда, казалось бы, человек с совершенно уникальным талантом не добивается успеха. И это естественно. Валерия привела в пример итальянского певца Робертино Лорети.

«Робертино Лорети тоже не стал великим оперным певцом. Мы знаем его как удивительно совершенно исполнителя, но именно когда он был маленьким мальчиком до ломки голоса. Такое бывает», — отметила певица.

Пригожин добавил, что в мире огромное количество успешных людей, которым помогли стойкость, терпение, труд и сила духа.

«Знаете, в жизни выживает и побеждает сильнейший. Поэтому нужно точно понимать, что слабые всегда проигрывают. Посмотрите, сколько в мире успешных людей. Сила духа побеждает, сила воли побеждает, терпение побеждает. Никто вам ничего как подарок под елочку не принесет», — поделился продюсер.

По мнению селебрити, есть артисты, которые не способны самостоятельно себя продвигать и занимать сразу несколько позиций. Они привели в пример короля поп-эстрады как человека, который не только выступает, но и продюсирует свои проекты и занимается рекламой. Тем не менее, чаще всего побеждает работа в команде.

