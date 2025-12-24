«Не надо обращаться к Слаю»: Трамп рассмешил Сталлоне на вручении премии за вклад в культуру

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Американский лидер выступил на мероприятии в роли конферансье.

Как Трамп рассмешил Сталлоне

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Трамп рассмешил Сталлоне на вручении премии за вклад в культуру

Президент США Дональд Трамп во время церемонии вручения премии за вклад в культуру заставил актера Сильвестра Сталлоне рассмеяться шуткой о том, что от него помощи не дождешься. Об этом сообщаил корреспондент РИА Новости.

Сталлоне попал в число актеров и музыкантов, удостоенных в 2025 году награды Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди от Трампа.

«Когда мне нужна была помощь, я знал, что не надо обращаться к Слаю. Он бы не оказался рядом. Но после этого вечера, он придет (на выручку — Прим. ред.)», — сказал Трамп на церемонии.

Трамп охарактеризовал Сталлоне как особенного друга и отметил, что тот совершил фантастические достижения. Остальных обладателей премии глава государства назвал величайшими артистами в истории, любимыми всей Америкой и им лично.

Американский лидер выступил в роли конферансье на вручении. По его словам, он стал первым президентом, взявшим на себя обязанности ведущего.

Награды знаменитостям вручили 7 декабря в Белом доме, а вечером того же дня прошел гала-концерт в главном театре Вашингтона, который недавно переименовали. Телетрансляция закрытого мероприятия вышла в ночь на 24 декабря по московскому времени.

После церемонии совет директоров ключевой концертной площадки столицы решил включить в название имя действующего президента. Фамилия Трампа появилась на фасаде комплекса из трех залов над именем Кеннеди. Обновили сайт и социальные сети Трамп-Кеннеди-центра, что говорит о планах на премию Трампа в будущем. Текущие лауреаты со Сталлоне в их числе оказались последними, получившими классическую премию Кеннеди-центра — как минимум до конца срока нынешней администрации.

