«Как будто она старшая»: Наталия Власова про отношения с дочерью

Наталья Власова: общается с дочерью ни как мать, а как подруга

У певицы Наталии Власовой почти не было родительских забот. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала сама артистка на премьере шоу «Суперпозиция» — диалог поколений о формуле успеха.

Из-за того, что в воспитании дочери Пелагеи активное участие принимала бабушка девочки, у исполнительницы было не так много классических родительских забот. Это сказалось на отношениях между родственницами. Наталия и Пелагея общаются друг с другом не столько как мама с дочерью, сколько как подруги.

«Поэтому у нас с ней достаточно взрослые отношения, больше как подруги. А еще во многих смыслах мы, наоборот, как будто она старшая, а я младшая. Я у нее очень по многим вопросам прошу советы», — отметила знаменитость.

Например, недавно дочь подсказала артистке, как справится с гневом или обидой. Она предложила матери вспомнить, что в любом взрослом прячется ребенок, который пытается быть счастливым в силу своих талантов и возможностей. И не захочется ругаться, если посмотреть на человека с этой точки зрения.

Власова подчеркнула, что ее наследница обладает «свежим» взглядом на жизнь. Кроме того, девушка читает много специфической литературы из области философии, психологии и теологии. Все это, по словам певицы, Пелагее было интересно лет с 14.

Артистка уверена, что подобная мудрость — это особенность многих представителей молодежи.

«Это поколение, когда меньше общаются в реальной жизни, но очень много читают и смотрят и хорошего, и плохого на самом деле в интернете», — пояснила певица.

