Пенсионерка из Крыма потеряла полмиллиона рублей из-за крема

Аферистов, обманувших пожилую женщину, сейчас ищут в Крыму. Они действовали по нестандартной схеме: узнали, каким именно кремом пользуется пенсионерка, сообщили ей, что это некачественная продукция, и что ей обязаны выплатить компенсацию — целых четыре миллиона рублей. Нужно лишь оплатить экспертизу и услуги адвоката. В подробностях этой истории разбиралась корреспондент «Известий» Татьяна Балыкина.

Крымчанка Нелли Могилева до сих пор не верит, что из-за банки крема для лица лишилась всех своих накоплений. Она ветеран труда, 40 лет проработала мастером на судостроительном заводе. Прошлой зимой пенсионерке позвонил неизвестный, представился следователем и сообщил, что задержана преступная группа, торгующая фальсификатом, а ее фамилия — в списках пострадавших.

«Когда они их арестовали, там моя фамилия тоже была. Я была покупатель вот этих вот лекарственных препаратов, поэтому он мне предлагает, если у меня есть продукция, их продукция, то я должна им срочно выслать, они сделают анализ», — объяснила пострадавшая Нелли Могилева.

У Нелли Могилевой не было повода сомневаться. Почти два года она заказывала косметику в одном и том же интернет-магазине. Следователь даже озвучил сумму ее покупок — почти 67 тысяч рублей, и заявил, что за моральный ущерб клиентка может рассчитывать на внушительную компенсацию. Все, что требовалось — оплатить госпошлину и экспертизу, как только она это сделала, в дело вступил адвокат.

«Я выслала ему 150 тысяч, потом состоялся суд, присудили мне, значит, моральный ущерб — 4 067 750 рублей, по-моему. Мне это сообщил адвокат, сказал, теперь эти деньги надо обналичить. Я говорю, это как. Мне сказали, что я должна 3% от этой суммы заплатить», — добавила женщина.

Лжеследователь, адвокат, а потом и сотрудник банка — пенсионерка даже не подозревала, что ее взяли в оборот мошенники. Под разными предлогами они всего за месяц выманили у нее почти 500 тысяч рублей. Деньги заставляли отправлять почтовым переводом, уверяли, что вот-вот формальности закончатся, и она станет богаче на целых четыре миллиона.

«Продала свое золото — все, что у меня было, не хватило, потом продала, у меня были иностранные деньги, доллары и евро», — объяснила пенсионерка.

В этой тщательно спланированной афере появился новый актер — сотрудник ФСБ, который потребовал еще 500 тысяч рублей. И только тогда, когда сумма запроса стала совершенно фантастической, пенсионерка поняла, что ее обманули, и написала заявление в полицию. Она надеется, что стражам порядка удастся выйти на след мошенников и выяснить, как они узнали, где она заказывала крем для лица. Свое расследование провела и наша съемочная группа.

На маркетплейсе есть несколько магазинов, которые продают крем в идентичной упаковке, с тем же составом, но с разными названиями. Цена за банку — от 300 до 400 рублей. Скорее всего, косметику штампуют на одном конвейере, а недобросовестные коммерсанты лишь меняют этикетки, чтобы выдать продукт за эксклюзивный бренд.

Онлайн-магазин, где заказывала товары пенсионерка, вполне мог закупать продукцию на таком же заводе. По словам пострадавшей, все началось с рекламы крема в интернете. Она перешла по ссылке, оставила свой номер во всплывающем окне, и ей тут же перезвонили. Не исключено, что сайт был фишинговым и данные клиентки попали не только в «отдел продаж», но и в «теневую» базу мошенников, ее телефон не умолкает.

Нелли Могилева усвоила урок и незнакомцев больше не слушает. Теперь уже настоящие следователи признали ее пострадавшей от телефонных мошенников и возбудили уголовное дело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.