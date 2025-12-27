Месяц Земляного Быка: китайский гороскоп на январь 2026 года

С 5 января начинается последний месяц года деревянной змеи — месяц земляного быка. Это завершающий месяц китайской зимы. Он содержит сильнейшие энергии земли. Такие периоды у китайцев называются межсезоньем. Это медленное время. Буквально все его показатели — и гексаграмма, и структура, и доминирующие энергии — все они про медленный, вдумчивый переход в новый период. Время подготовки к следующему сезону. То, насколько вы хорошо подготовитесь к весне, незамедлительно даст о себе знать в следующий сезон.

Земля Инь, которая стоит во главе месяца, дает стабильность, практичность. Бык — трудолюбивый, упрямый, медленный, стремится накапливать. В отношениях следует обращать внимание на стабильность и ясность, строить долгосрочные планы, больше внимания уделять бытовым вопросам. Замедлитесь — постарайтесь не спешить, последовательно наводить порядок в делах. Займитесь планированием — составьте бюджет, разберите документы.

Гексаграмма месяца — 25

Отсутствие иллюзий Wu Wang. Стратегия отказа от иллюзий. Суть гексаграммы в отказе от суеты, искусственности и насильственного вмешательства: успех приходит, когда действия согласуются с естественным порядком вещей.

Месяц быка — отличное время для тех, кто родился в день дерева Ян, металла Ян и почвы Ян. В это время вы можете получить помощь и поддержку благородного человека, или поучаствовать в решении проблем других людей.

Это очень хорошее время для плановых медицинских процедур для тех, кто родился в месяц тигра, то есть в феврале. Восстановление после операций и вмешательств пройдет легче и быстрее.

Структура месяца: Мистик входит в земное окно. Хорошая структура для скрытых действий, уединения, духовной работы, наведения порядка в делах, в голове.

Лучшие и худшие даты декабря

Хорошие дни (подойдут для важных мероприятий): 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 28

Плохие дни (лучше не намечать ничего важного): 13, 25

Дни болезней: (перенести визит к врачу): 5, 8, 14, 26

Дни без богатства (откажитесь от важных финансовых переговоров и операций): 30 и 31

Астрономические события: п олнолуние 4 января и новолуние 19 января

В ночь на Рождество состоится небольшой, но уникальный парад планет — в небе будут видны и Марс, и Венера. Это явление можно будет увидеть в ночном небе без телескопа.

В ночь с 3 на 4 января можно будет попытаться рассмотреть метеорный поток Квадрантиды. Один из мощнейших потоков в году. Правда, мечтателям, которые захотят загадать желание на падающую звезду, придется немного напрячь зрение — яркий свет Луны может помешать наблюдениям.

Здоровье

По трактату желтого императора, в месяц быка лучше всего озадачиться укреплением селезенки и желудка — органы связанные с элементом земли. Добавьте в свое меню: рис, пшено, гречку, овсянку. Это основа питания. Они укрепляют энергию Ци и поддерживают пищеварение.

Обязательно поддерживайте баланс с помощью картофеля, моркови, тыквы, репы. Особенно полезны блюда, приготовленные методом тушения или запекания. Нежирное мясо и птица — курица, индейка, кролик, приготовленные на пару или отварные.

Хороши в январе бобовые: чечевица, фасоль, соя, богатые белком и полезные для пищеварения. Также не забывайте и о луке, чесноке, петрушке, укропе. Они укрепляют иммунитет и улучшают обмен веществ. Месяц быка — время для сдержанности и избегания конфликтов. Практикуйте медитацию, дыхание и другие методы релаксации.

Фэншуй

К негативным секторам относятся запад, север и северо-восток. Активность в этих секторах офиса, квартиры, приведет к неприятным последствиям. Лучшими секторами месяца можно считать юго-восток, юг, юго-запад и северо-запад.