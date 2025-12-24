«Вкус есть только у меня и Успенской»: Прохор Шаляпин прокомментировал свои яркие образы

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 1 128 0

Артист считает себя главным по стилю в российском шоу-бизнесе.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В шоу-бизнесе вкус в одежде есть только у Шаляпина и Успенской

Певец Прохор Шаляпин заявил, что в шоу-бизнесе вкус в одежде есть только у него и его коллеги — Любови Успенской. Таким мнением он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на съемках новогоднего шоу «VK под Шубой».

«Костюмчик просто подчеркнуть, что вкус есть только у меня и Успенской. Все остальные в шоу-бизнесе — извините. Поучитесь у нас цветовым подборам, гаммам», — сказал артист.

Певец в очередной раз поразил всех выбором своего наряда. Для съемок в новогоднем проекте Шаляпин выбрал розовую шапку-ушанку и костюм в том же цвете. Также на артисте была надета черная шуба и рубашка. Как сказал сам артист, этот костюм он выбрал для того, чтобы всем дать понять, кто здесь главный по стилю.

«Умеем мы нарядиться, когда надо!» — добавил Шаляпин.

Ранее 5-tv.ru писал, какие женщины нравятся Шаляпину в постели. Прохор славится любовью к опытным представительницам прекрасного пола.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.72 92.81
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:45
«Мне повезло»: Анна Шатилова раскрыла секрет хороших отношений со свекровью
14:43
Беременную блогершу Лерчек госпитализировали с угрозой выкидыша
14:36
Дети решают: как могут измениться условия семейной ипотеки в 2026 году
14:23
Путин обсудил с Балицким вопросы развития Запорожской области
14:21
Фейковые бренды: мошенники атакуют россиян фишинговыми ссылками перед праздниками
14:08
«Редко получается»: Стас Михайлов раскрыл главное новогоднее желание

Сейчас читают

У Украины не клеится с СПГ из Греции и газом Азербайджана: нет свободного российского
Пьяные родители, сон в коридоре: как Оксана Самойлова праздновала Новый год в детстве
«Праздничное лицо»: как нейтрализовать вред от алкоголя и нездорового питания
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026