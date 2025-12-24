«Мне повезло»: Анна Шатилова раскрыла секрет хороших отношений со свекровью
Собственный опыт доказал артистке, что совместная жизнь с родственниками может быть не испытанием, а радостью.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Анна Шатилова рассказала о 27 годах жизни со свекровью под одной крышей
Жалобы на тещ и свекровей, живущих вместе с семейными парами, часто бывают напрасными. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала народная артистка РСФСР и диктор Анна Шатилова на премьере шоу «Суперпозиция» — диалог поколений о формуле успеха.
По ее словам, собственный семейный опыт доказал ей, что совместная жизнь с родственниками может быть не испытанием, а источником теплых взаимоотношений и понимания близких. Артистка поделилась тем, что прожила со свекровью Натальей Алексеевной 27 лет под одной крышей — «до последнего ее дня».
Шатилова отметила, что в настоящее время нередко можно услышать вопросы на тему того, как жить с тещей или свекровью, однако в ее семье данной проблемы никогда не существовало. Диктор подчеркнула, что ей «очень повезло с семьей»: ее свекровь была интеллигентным человеком и много лет работала в консерватории, поэтому совместная жизнь казалась ей интересной и гармоничной.
При этом артистка призналась, что искренне не понимает, почему в современных реалиях родственникам бывает сложно найти общий язык. По ее мнению, все складывается по-разному, но многое зависит от желания сохранить контакт и уважение.
«Я вот не понимаю, как сейчас не могут найти контакта. Это у всех по-разному получается», — заявила Анна.
Анна Шатилова добавила, что и в ее нынешней семье удалось сохранить ту же модель отношений. Сын артистки давно женат, и, как отметила она, с невесткой они живут как единое целое.
«У нас единая семья», — заключила Шатилова.
Ранее, писал 5-tv.ru, Анна Шатилова предостерегла от поездок в Европу.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?