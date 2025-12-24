«Мне повезло»: Анна Шатилова раскрыла секрет хороших отношений со свекровью

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 27 0

Собственный опыт доказал артистке, что совместная жизнь с родственниками может быть не испытанием, а радостью.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Анна Шатилова рассказала о 27 годах жизни со свекровью под одной крышей

Жалобы на тещ и свекровей, живущих вместе с семейными парами, часто бывают напрасными. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала народная артистка РСФСР и диктор Анна Шатилова на премьере шоу «Суперпозиция» — диалог поколений о формуле успеха.

По ее словам, собственный семейный опыт доказал ей, что совместная жизнь с родственниками может быть не испытанием, а источником теплых взаимоотношений и понимания близких. Артистка поделилась тем, что прожила со свекровью Натальей Алексеевной 27 лет под одной крышей — «до последнего ее дня».

Шатилова отметила, что в настоящее время нередко можно услышать вопросы на тему того, как жить с тещей или свекровью, однако в ее семье данной проблемы никогда не существовало. Диктор подчеркнула, что ей «очень повезло с семьей»: ее свекровь была интеллигентным человеком и много лет работала в консерватории, поэтому совместная жизнь казалась ей интересной и гармоничной.

При этом артистка призналась, что искренне не понимает, почему в современных реалиях родственникам бывает сложно найти общий язык. По ее мнению, все складывается по-разному, но многое зависит от желания сохранить контакт и уважение.

«Я вот не понимаю, как сейчас не могут найти контакта. Это у всех по-разному получается», — заявила Анна.

Анна Шатилова добавила, что и в ее нынешней семье удалось сохранить ту же модель отношений. Сын артистки давно женат, и, как отметила она, с невесткой они живут как единое целое.

«У нас единая семья», — заключила Шатилова.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анна Шатилова предостерегла от поездок в Европу.

