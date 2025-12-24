Нужно стать «разведчицей»: Жасмин о стоящих подарках мужчинам на Новый год

Певица Жасмин: самый ценный сюрприз для партнера — внимание

Новогодний подарок для мужчины, утверждающего, что ему «ничего не нужно», подобрать нелегко, однако возможно. Подробнее о том, как это сделать, в беседе с Life.ru рассказала заслуженная артистка России, певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор. — Прим. Ред.).

По словам исполнительницы, такая ситуация знакома почти каждой женщине и давно превратилась в своеобразную праздничную задачу со звездочкой.

Жасмин с улыбкой заметила, что мужчины во многом напоминают детей, поскольку они нередко делают вид, что не ждут подарков, хотя на самом деле это не так.

Певица порекомендовала отказаться от прямых вопросов и на время стать внимательными «разведчицами». Она пояснила, что стоит понаблюдать за близким человеком, так как, возможно, его заинтересовал определенный гаджет в магазине или он с увлечением говорит о своем хобби часами. В таких деталях, уверена Жасмин, и скрываются подсказки для будущего сюрприза.

К тому же артистка подчеркнула, что самый ценный подарок — это внимание. Если мужчина чувствует, что женщина запомнила его желания, подумала о них и приложила усилия, то презент для него приобретает особый смысл.

«Когда мужчина понимает: она запомнила, она подумала, она искала», — отметила певица.

Кроме того, Жасмин призвала не откладывать покупку подарков на последний момент. По ее мнению, спешка перед праздником часто приводит к выбору стандартных и безликих презентов, так называемого «дежурного набора», тогда как продуманный подарок способен по-настоящему порадовать.

