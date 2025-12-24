Не только угроза: названо полезное влияние искусственного интеллекта на людей

|
Мария Гоманюк
Изображения и видеоролики в интернете все реже воспринимаются в качестве безусловной реальности.

Как искусственный интеллект влияет на жизнь людей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Политолог Сытник: использование ИИ формирует критическое мышление

Широкое распространение технологий искусственного интеллекта (ИИ) может сыграть позитивную роль в развитии критического мышления у людей. Такое мнение в интервью Lenta.ru высказала доцент Санкт-Петербургского государственного университета, политолог, эксперт дискуссионного клуба Анна Сытник.

По ее словам, теперь инструменты ИИ стали доступными практически каждому и используются в самых разных сферах в настоящее время, охватывая спектр от развлечений до работы с информацией. Это, как отметила эксперт, постепенно меняет отношение аудитории к визуальному и текстовому контенту.

К тому же Сытник подчеркнула, что большинство пользователей уже привыкли к существованию нейросетей и научились относиться к созданным ими материалам с осторожностью. Фейковые изображения и видеоролики все реже воспринимаются в качестве безусловной реальности, поскольку люди понимают, насколько легко их можно сгенерировать.

По оценке эксперта, ИИ внес свой вклад в формирование более осознанного и критического подхода к информации. Она резюмировала, что ИИ, вопреки опасениям, может не только вводить в заблуждение, но и стимулировать людей чаще задавать вопросы и проверять данные на достоверность первоисточника.

Ранее, писал 5-tv.ru, биохакер пообещал бессмертие к 2039 году и рассказал, что ИИ открыл к нему путь.

