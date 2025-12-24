Самолет «Байкал» с российским двигателем и винтом совершил первый полет

Эфирная новость 39 0

Лайнер создают специально для полетов туда, где нет бетонных взлетных полос.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Событие, которое сделает ближе труднодоступные районы севера и Дальнего Востока, произошло в Екатеринбурге.

Там впервые в небо подняли самолет «Байкал» с российским двигателем. Это девятиместный легкомоторный лайнер, который создают специально для полетов в отдаленные населенные пункты, где нет аэродромов с бетонными взлетными полосами.

Сложность в том, что двигатели необходимой мощности в России не создавали несколько десятилетий. И вот настоящий прорыв: как рассказали летчики, они достигли заданной скорости в 210 километров. Силовая установка отработала без замечаний.

Ранее 5-tv.ru писал, что развитие отечественного авиастроения остается одной из ключевых задач для России, напрямую влияющих как на экономику, так и на доступность авиаперевозок. Подробнее об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Глава государства пояснил, что у России есть сильные традиции в военной и гражданской авиации, однако исторически гражданские самолеты нередко создавались как производные от военно-транспортных машин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.44
-0.15 92.47
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:41
Фото с Кридом и брендовые вещи: Бородина устроила дочке день рождения с размахом
20:35
«Я же мальчишка еще»: 61-летний Александр Гордон объявил о шестом браке
20:24
Путин поручил утончить меры поддержки для многодетных семей
20:17
Украинский след? Кто может быть ответственен за взрыв на юге Москвы
20:13
Силы ПВО отразили атаку семи беспилотников на Москву
20:08
Названы дата и место похорон актера Анатолия Лобоцкого

Сейчас читают

У Украины не клеится с СПГ из Греции и газом Азербайджана: нет свободного российского
Безработица и крах экономики? Какие проблемы ИИ может создать в 2026 году
В морозилке у мужчины нашли мертвую собаку, в спальне — еще 26 запертых
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026