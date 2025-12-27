Политическая театральная сатира «N13» возвращается под новым названием

Заглядывать в окна напротив — всегда забавно! Легендарный спектакль Владимира Машкова «Пьеса № 13» был создан еще в 2001 году и на протяжении десятилетий был самым кассовым спектаклем Москвы. Позднее он был возрожден на сцене МХТ им. Чехова под названием «N13D». И теперь его ждет новое, уже третье прочтение.

Народный артист РФ Владимир Машков эксклюзивно с 5-tv.ru поделился, почему они были вынуждены выйти к зрителю в третий раз в измененной форме, показали цех, где шьют новые детали под новый театр и раскрыли секрет продвижения Сергея Угрюмова по карьерной лестнице, благодаря участию в этой пьесе.

Спортивный интерес быть самыми развитыми свойственен каждой цивилизованной стране. Хотя мэтр Андрей Кончаловский, который прожил долгое время заграницей, часто на эту тему высказывался несогласием. Мол, слава Богу, мы отстали от Запада лет на сто! Правда ли, что России удалось сохранить свои духовные ориентиры, благодаря небыстрому, в отличие от Европы, становлению — загадка. Но Машков, поставивший, в третий раз на сцене московского театра политическую сатиру о проблемах в Великобритании уверяет, что это не так:

«Мы развиваемся полноценно! Как говорится, усвойте, что сделали предшественники и идите дальше. Вот это наша главная задача!»

По словам режиссера, в ответ на отказ Запада от нашего наследия, мы все-таки занимаемся их культурой сами, поэтому пьеса, написанная английским драматургом, с успехом идет в Москве уже долго-долго. А талант пошутить над собой и противниками как раз и говорит об адекватности.

«Это, прям, комедия настоящая. Смотрите и удивляетесь, как ведет себя английский народ…» — комментирует Машков.

Третий «подход к снаряду», как высказался Владимир Львович, или же новая версия пьесы Рэя Куни «Номер 13» будет называться «ТОТ самый — номер 13», где «ТОТ» — это сокращение от Театра Олега Табакова.

«Это один из самых любимых его спектаклей, поэтому третья версия теперь в заглавии будет хранить память о нем. Все, что мы делаем — это ради нашего основателя и небесного художественного руководителя!» — делится артист театра Табакова Владислав Миллер.

Для премьеры в театральном цеху перешиваются декорации, поскольку сцена «Современника», где новый состав будет играть «ТОТ самый — номер 13», не соотносится по планировке с пространством в МХТ. Деталями о реформации поделился заведующий художественно-производственного комбината театра Роман Иванов:

«Ну так случилось, что предыдущее пространство имени Чехова не соответствует внутреннему пространству театра „Современник“, на которой сейчас работает Театр Табакова. Высота, глубина, проходы — все совсем другое. Еще у „Современника“ есть огромные ворота на сцену, поэтому помимо шотландской клетки, которую мы перешили, пришлось еще соорудить дополнительную архитектурную штучку…»

Он также добавил, что стилистически изменений не будет. Разве что, по задумке режиссера, был приказ изготовить голову кабана, но ее значение до премьеры утаивается. Гостиничный номер, куда заселяются герои, тоже будет осовременен гаджетами, ведь задача — показать связь произведения с настоящим временем.

А вот костюмы от легендарного актерского состава из «13D» по праву переходят новым исполнителям ролей. Фигурирующими лицами предыдущей версии были Паулина Андреева, Игорь Верник, Кристина Бабушкина, Артем Волобуев, Виктор Хориняк, Сергей Угрюмов и другие. Никто, кроме Угрюмова, не продолжит игру в премьерной версии. Владимир Машков поделился, что устроил для него карьерное процветание внутри пьесы. Артист остается предан этой постановке с 2001 года, когда спектакль играли еще на сцене Театра Табакова.

«Сергей Викторович играл в первой версии официанта. Во второй помощника премьер-министра. Сейчас же он вырос до самого помощника премьер-министра!» — рассказывает режиссер Машков.

Европа продолжает оставаться политическим противником России, применяя попытки отменить все элементы русской культуры. Но, как уже неоднократно отмечал президент Владимир Путин, пользы такие ограничения точно не принесут.

Пьеса Рэя Куни является энциклопедией традиционных ценностей всего европейского союза. В январе 2026-го произведение вновь будет исполняться учениками и последователями «солнечного» мастера на сцене «Современника», а после вернется к истокам — в Театр Олега Табакова.

