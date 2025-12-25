«Если не получится, то полетим»: у Айзы-Лилуны Ай проблемы с подготовкой к свадьбе

Super.ru: Айза-Лилуна Ай поделилась подробностями подготовки к свадьбе

Блогер и телеведущая Айза-Лилуна Ай столкнулась с трудностями во время подготовки к своей свадьбе. Своим комментарием она поделилась с Super.ru.

Айза поделилась, что в данный момент вместе со своим женихом Степаном Кузьменко они пытаются решить вопрос официальной росписи на Бали. Пока что пара никак не может связаться с консульством.

«Как только мы сможем решить вопрос с росписью в консульстве на Бали, так и сообщу (подробности торжества — Прим. ред.). Если тут не получится, то полетим в Россию. Может, консульство Индонезии увидит эту новость, как мы пытаемся достучаться до них», — сказала блогер.

Айза-Лилуна Ай выходит замуж в третий раз Предложение руки и сердца ей сделал нефтяник Степан Кузьменко прямо во время съемок реалити-шоу. С 2008 по 2013 год она была замужем за рэпером Гуфом (Алексей Долматов), у них родился сын Сами.

В 2015 году она вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина, в этом браке у пары родился второй ребенок — Элвис. В 2020 году Айза и Анохин развелись. В том же году у нее начался роман с певцом Олегом Майами. В 2024 году стало известно о ее отношениях со Степаном Кузьменко.

