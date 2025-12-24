Взрыв в мечети на северо-востоке Нигерии унес жизни не менее семи человек

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Теракт произошел во время вечерней молитвы в городе Майдугури.

Взрыв в мечети на северо-востоке Нигерии — что известно

Фото: Reuters/ IMAGO/Matrix Images / Afolabi So

По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва в мечети на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в органах безопасности страны.

По данным собеседника агентства, взрыв произошел в среду в городе Майдугури — административном центре штата Борно. В момент происшествия в мечети находились верующие, совершавшие вечернюю молитву. В результате атаки не менее семи человек погибли.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел около 18:00 по местному времени в мечети, расположенной на территории главного рынка Гамбору в Майдугури. Взрывное устройство сработало непосредственно во время богослужения.

До того, 10 декабря, в Нигерии были выявлены факты иной тяжелой преступной деятельности. Полиция совместно с представителями министерства здравоохранения и местных властей округа Нгор-Окпала обнаружила в одном из частных отелей помещение, где, по предварительным данным, проводилась незаконная трансплантация органов. В здании нашли сотни человеческих тел на разных стадиях разложения. Представитель полиции Генри Окойе сообщил, что тела хранились в антисанитарных условиях, а характер повреждений вызвал у следователей серьезные подозрения о деятельности организованной группы, связанной с торговлей органами.

