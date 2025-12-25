Основательница РЕН ТВ: с чем связано имя Ирены Лесневской

Эфирная новость 38 0

Журналистка ушла из жизни на 84-м году.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Стало известно о смерти основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской. Ей было 83 года.

Имя Лесневской очень известно среди журналистов. С ней связаны важные вехи в истории российского телевидения. Карьера Лесневской развивалась стремительно. Начинала она простым помощником режиссера, затем работала редактором. Ну, а после стояла у истоков телепремии ТЭФИ, входила в состав Академии российского телевидения и академии кинематографических искусств «Ника».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.44
-0.15 92.47
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:10
Расчет «Земледелия» блокировал ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака
5:40
На Пятом канале акция «День добрых дел» для двухлетнего Малика
5:21
До миллиона рублей: за какую съемку на Красной площади можно получить штраф
5:05
Долина просится пожить в квартире в Хамовниках еще несколько месяцев
4:49
Основательница РЕН ТВ: с чем связано имя Ирены Лесневской

Сейчас читают

У Украины не клеится с СПГ из Греции и газом Азербайджана: нет свободного российского
«Сам был еще пацаном»: Федор Добронравов не был готов к отцовству в молодости
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026