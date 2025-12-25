Основательница РЕН ТВ: с чем связано имя Ирены Лесневской
Журналистка ушла из жизни на 84-м году.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru
Стало известно о смерти основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской. Ей было 83 года.
Имя Лесневской очень известно среди журналистов. С ней связаны важные вехи в истории российского телевидения. Карьера Лесневской развивалась стремительно. Начинала она простым помощником режиссера, затем работала редактором. Ну, а после стояла у истоков телепремии ТЭФИ, входила в состав Академии российского телевидения и академии кинематографических искусств «Ника».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
93%
Нашли ошибку?