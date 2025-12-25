«Если ты был не прав»: Артем Быстров рассказал про нюансы в общении с детьми

Артем Быстров: В общении с детьми важно понимать свои ошибки и извиняться

Общение с детьми имеет свою нюансы. В младшем возрасте ребенок еще не понимает собственных эмоций, поэтому важно уметь грамотно и безболезненно для него взаимодействовать. Своим мнением на тему воспитания детей поделился в интервью 5-tv.ru актер Артем Быстров на премьере фильма «Чебурашка 2».

По его словам, важно учитывать, что родителям не всегда удается правильно донести свою мысль до детей. Иногда проскакивают эмоции, которые могут обидеть ребенка. Но это естественный момент, который можно легко уладить.

«Вы знаете, я, как отец двоих детей, могу сказать, что не всегда мы ведем себя так, как нам бы хотелось. Но это надо принимать. Это надо брать и понимать, что ты сделал что-то не так и постараться как-то эту ситуацию исправить. Вот и все. Потому что эмоции — они всегда выдают, все живые люди, это вполне все нормально», — поделился актер.

При этом винить себя, по мнению Быстрова, точно не следует. Важно осознать свою ошибку и извиниться перед ребенком. Это пойдет на пользу как родителю, так и малышу, который научится понимать, что «хорошо», а что «плохо», и как вообще поступают в таких ситуациях взрослые.

«Винить себя, мне кажется, — это дорога в никуда, что называется. Надо пытаться с этим что-то сделать. Прощения попросить, извиниться, если ты был не прав. Мне кажется, в этом нет ничего такого плохого, а наоборот — очень даже хорошо. По крайней мере, для малышей-карандашей наших», — отметил Быстров.

Сам актер действует именно по такому принципу. Если он испытывает чувство вины перед ребенком, то извиняется перед ним и пытается различными способами до него донести, что именно через разговор и извинения потупают взрослые в подобных случаях.

