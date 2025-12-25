Житель Забайкалья получил 15 лет тюрьмы за участие в террористической организации

Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Он начал преступную деятельность в 2018 году.

Жителя Забайкалья получил 15 лет тюрьмы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Житель Забайкалья Петр Мыльников получил 15 лет колонии по решению Второго Восточного окружного военного суда за участие в экстремистской и террористической организациях и призывы к терактам.

По материалам дела, с 2018 по 2021 год Мыльников входил в экстремистскую организацию «Артподготовка»*. Он размещал на объектах в пгт Оловянная Забайкальского края лозунги запрещенной группы и выкладывал видео о ее работе на свой Youtube-канал «Петр Мыльников».

Суд установил, что некоторые из этих роликов содержали призывы к покушению на жизнь президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также к убийствам людей по политическим, идеологическим и социальным признакам. Таким образом Мыльников побуждал неопределенный круг лиц к экстремизму и терроризму.

В октябре 2021 года, стремясь присоединиться к «Террористическому сообществу»*, сформированному из участников «Артподготовки»*, он делился в групповом чате методами агитации и пропаганды. В январе 2023 года для подтверждения членства ему выдали «революционный вексель» и партийный билет.

Учитывая все преступления, суд приговорил Мыльникова к 15 годам лишения свободы: первые три года в тюрьме, остаток — в колонии строгого режима. Дополнительно его лишили на четыре года права администрировать сайты и каналы, ограничили свободу на год и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

* — признаны экстремистскими и террористическими организациями, запрещены в РФ

