На юге Москвы загорелся бизнес-центр «Варшавская плаза»

Айшат Татаева
Спасатели эвакуируют людей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Бизнес-центр «Варшавская плаза» горит с четвертого по шестой этаж на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

«В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Варшавское шоссе, дом 26, БЦ „Варшавская плаза“. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит открытое горение с четвертого этажа шестиэтажного здания», — написано в сообщении.

Спасатели эвакуируют людей. Пожар тушат 65 человек и 18 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что несколько автомобилей загорелись в московской Балашихе. По предварительной информации, пострадавших нет. Пламя охватило сначала одну машину, затем — те, что стояли рядом. Хозяева машин находились, по словам очевидцев, на месте возгорания.

