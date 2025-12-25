Превосходство по многим направлениям: как будут развиваться беспилотные войска в 2026 году

Евгения Алешина
БПЛА по сути повторяют эволюцию авиации начала прошлого века.

Как будут развиваться беспилотные войска в 2026 году

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

EADaily: нашей армии необходимы дроны-бомбардировщики по аналогии с «Бабой-Ягой»

Как отмечал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, один из ключевых приоритетов в 2026 году — укомплектование войск беспилотных систем. О том, как будет развиваться эта сфера в будущем, пишет EADaily.

Войска беспилотных систем были созданы в составе российской армии в ноябре 2025 года. Штатные подразделения находятся в близком взаимодействии с производителями дронов. По мнению военкора Александра Коца, нашей армии необходимы дроны-бомбардировщики, аналогичные украинским гексакоптерам типа «Баба-Яга».

«Наличие достаточного количества этих „птичек“ в составе подразделений дроноводов существенно облегчит вскрытие вражеских узлов обороны и, как следствие, работу наших штурмовых групп. Мало какой блиндаж выдержит прямое попадание сверху пары ТМ-ок, или 82-миллиметровых мин», — написал Коц в соцсетях

Кроме того, эксперт считает, что действия FPV и разведывательных БПЛА нужно увязывать между собой и формировать из них рои дронов. Так, один оператор должен управлять стаей «птичек» и использовать их в зависимости от складывающейся оперативной обстановки.

«Увидел танк — три „куммуля“ по нему. Засветилась пехота — на перехват пошли осколочно-фугасные. Но для полноценного управления такими „роями“ нужен „толстый“ канал связи. С отечественным „старлинком“ у нас дела идут пока не очень», — говорит Коц.

Также Коц считает, что нашей стране нужно развивать отрасль дронов-истребителей. По сути, беспилотники повторяют эволюцию авиации начала прошлого века, отмечает эксперт. В данный момент российской армии уже удалось добиться господства в воздухе по некоторым направлениям.

Ранее 5-tv.ru писал, что ситуация с дронами на фронте изменилась благодаря усилиям Минобороны. ВС России превосходит противника по количеству беспилотников по всей линии фронта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии 2025.

Путин подчеркнул, что Россия стала лидером по количеству дронов и превосходит противника по данному показателю на всех участках фронта. Единственное, чего не хватает — это тяжелых беспилотников, например, таких как «Баба Яга». Однако и этот вопрос решается Министерством обороны и промышленности.

Год Лошади преподаст Овнам урок: подробный гороскоп на 2026 год

