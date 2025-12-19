Путин: ситуация с дронами на фронте изменилась благодаря усилиям Минобороны

Ситуация с беспилотниками на фронте кардинально изменилась благодаря усилиям Минобороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии 2025.

«Хочу отметить и роль министра обороны, он лично занимается беспилотием, много сделал для этого, и, в том числе благодаря его усилиям, ситуация с беспилотием у нас кардинальным образом поменялась. И это отмечают и ребята на линии боевого соприкосновения», — подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что и в дальнейшем государство будет поддерживать развитие данных технологий. Для этого разработана целая система грантов и поддержки конструкторов.

Путин подчеркнул, что Россия стала лидером по количеству дронов и превосходит противника по данному показателю на всех участках фронта. Единственное, чего не хватает — это тяжелых беспилотников, например, таких как «Баба Яга». Однако и этот вопрос решается Министерством обороны и промышленности.

«Хочу, кстати, поблагодарить наших граждан и наших предпринимателей. Вот просто дополнительно ко всему, люди собрали 83 миллиарда рублей, которые пошли на разные цели, в том числе и в значительной степени на беспилотие», — заметил глава государства.

На встрече с участниками V Конгресса молодых ученых глава государства отметил, что Россия обладает серьезными наработками в области применения новых материалов в оборонно-промышленном комплексе и располагает сильной научной школой. Кроме того, отвечая 27 ноября на вопросы журналистов по итогам визита в Бишкек, Путин отметил, что Россия должна в полной мере удовлетворять собственные потребности оборонно-промышленного комплекса в период СВО.

