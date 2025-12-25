ФСБ предотвратила серию терактов в Калужской области

Александра Якимчук
Подрывы подготавливались украинскими спецслужбами.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Калужской области. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Правоохранительными органами была установлена личность жителя города Калуга 1976 года рождения, который планировал совершить террористические акты самодельными взрывными устройствами на федеральном газохранилище и автомобильной стоянке оборонного предприятия.

Известно, что подрывник являлся уроженцем города Запорожье и действовал по указанию украинских спецслужб, с которыми связывался через мессенджер.

«Для осуществления терактов террористом изготовлено около 80 килограммов бризантного взрывчатого вещества и самодельные зажигательные устройства. Из оборудованного украинскими спецслужбами схрона изъято 300 граммов пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два электродетонатора, а также пистолет ПМ и боеприпасы к нему», — уточнили в ведомстве.

При попытке задержания подрывник оказал вооруженное сопротивление, поэтому был ликвидирован ответным огнем сотрудников ФСБ.

УФСБ России по Калужской области было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Астрахани задержали планировавшего теракты подростка.

